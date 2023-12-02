برعاية حزب الاتحاد..الجالية المصرية بالكويت تنظم وقفة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

نظمت الجالية المصرية في الكويت وقفة دعم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، والنائب محمد الشورى، النائب الأول لرئيس الحزب.

جاء ذلك بالتزامن مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 للمصريين بالخارج ، والتي شهدت مشاركة واسعة من أبناء الجالية المصرية هناك.

وحرص أبناء الجالية المصرية في الكويت، على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك من أجل استكمال المسيرة التي بدأها منذ عام 2014.

وحمل المصريون بالكويت "بنرات" لحزب الاتحاد مؤيدة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعبارات دعم "نعم للاستقرار وتماسك الدولة المصرية – كلنا معاك -

والتقى محمد الشورى، النائب الأول لرئيس حزب الاتحاد، الجالية المصرية بالكويت، وذلك لتشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وثمن "الشورى" حرص الجالية المصرية بالكويت على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي تأتي استكمالًا للملحمة التي يقوم بها المصريون في الخارج في كل البلدان.

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