رجل يقاضي زوجته بمليار دولار لسبب غير متوقع

في واقعة تعد غريبة من نوعها كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أغرب دعوة قضائية على الإطلاق قد قام بها رجل وذلك ضد زوجته السابقة ووالدة طفلته وذلك لقيامها بإفشاء سر خطير وذلك لوالديه

وقال الرجل والذي فاز بثاني أكبر جائزة بتاريخ يانصيب Mega Millions إن طليقته قد أفشت السر وذلك على الرغم من قيامها بتوقيع اتفاقية ثنائية بعدم إفشاء سره.

وقد رفع الرجل الفائز بالجائزة الكبرى والتي تبلغ 1.35 مليار دولار، دعوى ضد والدة طفلته، يتهمها فيها بالكشف عن فوزه باليانصيب وذلك لأفراد عائلته.

وتقول الدعوى القضائية أن المرأة والتي وقعت على اتفاق عدم الإفشاء في 8 فبراير، قد وافقت على إبقاء الجائزة الكبرى سرا وذلك حتى تبلغ ابنتهما 18 عاما في 1 يونيو 2032.

وأنه قد طلب منها القيام بتوقيع اتفاقية عدم إفشاء تمنعها من إخبار أي شخص وذلك لمدة تقرب من عقد من الزمن