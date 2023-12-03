بالفيديو.. توافد المصريين بموسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثالث

استعرضت قناة «إكسترا نيوز»، توافد المواطنين المصريين المقيمين في العاصمة الروسية موسكو للتصويت في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم الأحد، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

و فتحت سفارة مصر في موسكو، أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

يتنافس في الانتخابات 4 مرشحين

وكانت السفارة المصرية في موسكو عملت على توفير التسهيلات كافة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثالث يوم من أعمال التصويت التي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في تمام الساعة 9 صباحا وتنتهي في الساعة 9 مساء.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».