وزير الاتصالات يفتتح مكتب بريد مغاغة ويتفقد أعمال البنى التحتية بالأزهري والعدوة

افتتح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأحد ، عددًا من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في محافظة المنيا، وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة يستقبله اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وتفقد وزير الاتصالات خلال زيارته لمحافظة المنيا أعمال تطوير البنية التحتية للاتصالات في بقرية الأزهري بمركز العدوة والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية، وإنشاء أبراج المحمول، وتطوير مراكز خدمات المحمول.

وعقب ذلك افتتح وزير الاتصالات مكتب بريد مغاغة، ثم يتفقد مركز إبداع مصر الرقمية - Creativa - بجامعة المنيا، والذي يهدف إلى دعم وتنمية القدرات الرقمية للشباب وتعزيز ريادة الأعمال في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال زيارته لمركز الإبداع، يستمع وزير الاتصالات إلى عرض تقديمي عن جهود التطوير المؤسسي الرقمي لمحافظة المنيا، كما يشاهد نماذج للشركات الناشئة والمشروعات الناجحة التي تم تدريبها من خلال برامج معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وفي ختام زيارته، يتفقد وزير الاتصالات مركز مبيعات محافظة المنيا المطور، والذي تم تطويره وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

وتهتم محافظة المنيا بتطبيق استراتيجية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي، التي تستهدف ربط جميع قرى المحافظة بشبكة الألياف الضوئية، كما تعمل المحافظة على تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز التحول الرقمي في المحافظة.