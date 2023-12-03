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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 191 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق بالمنيا

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 191 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب تطبيق المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية وضبط الأسعار بالمحال التجارية والتأكد من التزام التجار بالأسعار المقررة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 

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وأكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمُستحقيه، وصلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 160 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات -عدم وجود سجلات)، و31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر المقرر – شهادة صحية- سلع مجهولة المصدر).

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المتابعة المستمرة تكثيف الحملات حملات تفتيشية منع الممارسات الاحتكارية وكيل وزارة التموين مجهولة المصدر خفض الأسعار

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