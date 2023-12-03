مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم دراجة بخارية ونصف نقل بالمنيا

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم سيارة نصف نقل ودراجة نارية بمدخل إحدى قرى مركز المنيا وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية في مدخل قرية صفط الخمار من الجهة الشمالية .

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وكشفت البيانات الأولية بالعثور على جثة شاب يدعي عبدالحكيم. ع 21 سنه طالب وإصابة خلف. ر 21 سنه طالب وذلك أثناء استقلالهما دراجة بخارية والتصادم مع سيارة نصف نقل تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيق.