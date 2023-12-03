إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 12 شخصا إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا .



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي واسفر الحادث عن مصابين.



علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة المنيا، إلى موقع الحادث تبين إصابة 12 شخص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.