عشرات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن أكثر من 60 شهيدا ارتقوا في خان يونس بعد قصف الطائرات بعشرات الصواريخ مناطق عديدة شرق ووسط المدينة.

وأضاف أن طائرات الاستطلاع قصفت منزلا في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، ما أدى لاستشهاد مواطنين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية منازل المواطنين في مخيم البريج، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين تم نقل أعداد كبيرة منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.