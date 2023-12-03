زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

في زيارته الأخيرة إلى ولاية كولورادو، شهدنا الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يمازح عمال مصنع CS Wind، الذين يعملون بجد في إنتاج مراوح توليد الطاقة الرياح.

وفي موقف طريف، لاحظ الرئيس جهازًا يحمله أحد العمال وقال بابتسامة: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يحمل شيئًا مشابهًا، ولديه رمزا لتفجير العالم".

اللحظة الكوميدية

وفي لحظة فكاهية، أظهر بايدن الفكاهة حول الجهاز الذي يحمله، والذي وصفه بـ"كرة القدم النووية".

ويتساءل الكثيرون عن طبيعة هذه الكرة وكيفية استخدامها في الرئاسة. ويجذب هذا الاستفسار اهتمام الجمهور، ولنلق نظرة أعمق على هذا الموضوع.

