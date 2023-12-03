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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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زي أفلام السيما| “كرة قدم” نووية مع الرئيس الأمريكي.. وبايدن: لدي رمز تفجير العالم (فيديو)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في زيارته الأخيرة إلى ولاية كولورادو، شهدنا الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يمازح عمال مصنع CS Wind، الذين يعملون بجد في إنتاج مراوح توليد الطاقة الرياح. 

وفي موقف طريف، لاحظ الرئيس جهازًا يحمله أحد العمال وقال بابتسامة: "جندي مشاة البحرية الخاص بي يحمل شيئًا مشابهًا، ولديه رمزا لتفجير العالم".

اللحظة الكوميدية

وفي لحظة فكاهية، أظهر بايدن الفكاهة حول الجهاز الذي يحمله، والذي وصفه بـ"كرة القدم النووية". 

ويتساءل الكثيرون عن طبيعة هذه الكرة وكيفية استخدامها في الرئاسة. ويجذب هذا الاستفسار اهتمام الجمهور، ولنلق نظرة أعمق على هذا الموضوع.
 

الرئيس بايدن توليد الطاقة تفجير العالم كرة القدم السلطة الرموز النووية الصواريخ

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