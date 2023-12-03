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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفعيل نظام التأمين الصحي بجامعة الإسماعيلية الأهلية.. وتسليم البطاقات لـ 3400 طالب

تفعيل نظام التأمين
تفعيل نظام التأمين الصحي لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن تفعيل منظومة التأمين الصحي لطلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، مشيراً إلى أنه تم عمل 3400 بطاقة تأمين صحي لطلاب الأهلية سيتم تسليمها للطلاب خلال هذا الأسبوع من خلال المنسقين وشئون الطلاب.

وتماشياً مع هذا السياق، عقد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، لقاء مفتوحا مع الطلاب بمقر الجامعة بالإسماعيلية الجديدة؛ لتعريفهم بخطوات تفعيل منظومة التأمين الصحي.

وأعلن الدكتور عادل حسن، خلال لقائه مع الطلاب، أن هناك تغطية كاملة للكشف والتحاليل والأشعة والعمليات الجراحية.

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وأشار إلى وجود ملف كامل يغطي الجمهورية كلها ، يضم أسماء المستشفيات، والصيدليات ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي، ومعامل الأشعة والعيادات الخاصة التي تم التعاقد معها لتقديم  خدمات التأمين الصحي للطلاب.

نظم اللقاء الدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وطلاب الاتحاد، وأسرة من أجل مصر.

وحرص الدكتور عادل حسن على تقديم الشكر والعرفان للدكتور ناصر مندور على مجهوداته الكبيرة لتفعيل منظومة التأمين الصحي لطلاب الأهلية.

ولفت نظر الطلاب إلى أن جميع التقارير الطبية تعرض على اللجنة الطبية بالجامعة الأهلية ولا يعتد بأي تقارير طبية لم تعرض على اللجنة المُشكلة من قبل الجامعة، والتي تضم ثلاثة أساتذة من كلية الطب - كل في تخصصه.

وأعلن حسن أنه سيتم صرف العلاج للطلاب ذوي الأمراض المزمنة بداية من هذا الشهر، مؤكداً أنه سيتم قياس رجع الصدى لدى الطلاب عن الخدمات المُقدمة لهم سواء بالسلب أو الإيجاب من خلال المنسقين واتحاد الطلاب، لافتاً إلى أن أماكن تقديم الخدمات ليست في محافظة الإسماعيلية فقط ولكن على مستوى الجمهورية.

وطالب الطلاب باحترام قواعد أماكن تقديم الخدمات، واتباع تعليماتها؛ ليظهر طلابنا بالشكل اللائق وتقدم لهم الخدمة على أكمل وجه.

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