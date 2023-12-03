وزير السياحة والآثار يلتقي مجموعة من الزائرين والأجانب بالمتحف المصري الكبير

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على هامش الجولة التفقدية التي قام بها اليوم للمتحف المصري الكبير، بمجموعة من الزائرين المصريين والأجانب، خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف، ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي بدأ تنفيذها بالمتحف منذ مارس الماضي والتي تشمل كلا من مناطق الدرج العظيم، والمسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى.

وحرص الزائرون على التحدث والتقاط الصور التذكارية مع الوزير، حيث أعربوا عن سعادتهم البالغة بزيارتهم للمتحف وانبهارهم بهذا الصرح العظيم وما يقدمه للزائرين عن الحضارة المصرية العريقة وما سيضيفه للسياحة في مصر من تجربة فريدة ومتميزة.

ومن جانبه، حرص الوزير على الترحيب بالزائرين، واستمع إلى آرائهم حول تجربة زيارتهم للمتحف، متمنياً لهم زيارة سعيدة يستمعون خلالها بما وعدوا به من تجربة سياحية متميزة.

جدير بالذكر أن وزير السياحة والآثار، افتتح اليوم، متحف إيمحتب بمنطقة سقارة الأثرية بعد الانتهاء من مشروع تطويره. وعقب ذلك، أجرى جولة تفقدية للمتحف المصري الكبير، في إطار الزيارات الدورية التي يقوم بها لمتابعة مستجدات وتطورات الأعمال بالمتحف والاطمئنان على معدلات التنفيذ ووضع القطع الأثرية به.



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