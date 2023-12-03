مصرع 20 شخصا بسبب الفيضانات بمنطقة مانيارا شمال تنزانيا

قالت وزارة الصحة في تنزانيا اليوم الأحد إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بسبب الفيضانات بعد هطول أمطار غزيرة في منطقة مانيارا بشمال تنزانيا.

وأدت الفيضانات الشديدة الناجمة عن ظاهرة النينيو المناخية إلى مقتل مئات الأشخاص في كينيا والصومال في الأسابيع الأخيرة.

كما خلفت الأمطار دمارًا كبيرًا، ودمرت البنية التحتية مثل الطرق وغمرت البلدات في شرق إفريقيا، ما أدى إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

وقالت الرئيسة سامية سولوهو حسن في رسالة بالفيديو نشرتها وزارة الصحة التنزانية على الإنترنت: 'لقد صدمنا للغاية بهذا الحدث'.

ووجهت الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة والهيئات الأخرى ذات الصلة إلى بذل كل الجهود للبحث والإنقاذ لمنع المزيد من الوفيات.

وقالت إن أكثر من 20 شخصا قتلوا في قرية كاتيش بمنطقة هانانج في مانيارا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأمطار الغزيرة التي هطلت ليلة السبت تسببت في انهيارات أرضية في بعض مناطق جبل هانانج، مضيفة أن المياه جرفت الماشية أيضًا.

يقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في حدوث ظواهر مناخية متطرفة أكثر شدة وتكرارا.

واستجابة لذلك، يسعى الزعماء الأفارقة إلى فرض ضرائب عالمية جديدة وإجراء تغييرات على المؤسسات المالية الدولية للمساعدة في تمويل الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.