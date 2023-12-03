محافظ الدقهلية يتابع الاستعداد للانتخابات الرئاسية وجاهزية المعدات الهندسية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاحد اجتماعاً بمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديري الإدارات التعليمية ومديري الحملات الميكانيكية لمتابعة الموقف التنفيذي بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية ومدي جاهزية المعدات الهندسية لمجابهة الأزمات والكوارث.

ووجه " مختار " بالمرور علي جميع المدارس والمعاهد التي بها لجان انتخابية والتأكد من جاهزيتها ونظافتها من الداخل والخارج وتجهيز أماكن انتظار للناخبين من خلال توفير مقاعد ومظلات وخيام.

وشدد " المحافظ " علي الصيانة الدورية لكافة المعدات الهندسية والمركبات بمختلف المديريات والوحدات المحلية داخل الحملات الميكانيكية لنكون علي أتم استعداد لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تقع في اي وقت .

كما وجه " مختار " لرؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع كافة الجهات وعمل حملات توعوية للمواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية وحثهم علي المشاركة لنظهر للعالم أجمع مدي وعي الشعب المصري ووقوفه خلف دولته في كافة قرارتها .

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