استشهاد 5 من المقاومة الإسلامية بالعراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك

أفادت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد 5 أعضاء من المقاومة الإسلامية في العراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك في العراق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ، في وقت سابق، تبنيها استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق منذ أيام ، بالطائرات المسيّرة، وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق استهدافها أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وامطارها بوابل من الرصاص.