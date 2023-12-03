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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 5 من المقاومة الإسلامية بالعراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك

صدى البلد

أفادت قناة الميادين اللبنانية، اليوم الأحد، باستشهاد 5 أعضاء من المقاومة الإسلامية في العراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك في العراق.

وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق ، في وقت سابق، تبنيها استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق منذ أيام ، بالطائرات المسيّرة، وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق في وقت سابق  استهدافها أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وامطارها بوابل من الرصاص.

العراق كركوك

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