عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس جامعة الأزهر يشارك في تدشين جناح قادة الأديان بقمة Cop28 بدبي

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يشارك فى مؤتمر الأطراف cop28 بدبي

شارك وفد من الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في تدشين جناح الأديان الذي شارك به مجلس حكماء المسلمين خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28 في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام في مدينة دبي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الديني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسط حضور إعلامي رسمي كبير.

يأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة باعتبارها كعبة العلم وقبلة العلماء على مدار ما يزيد على الألف عام في خدمة الإنسانية جميعًا من خلال منهجه الوسطي المعتدل. 

وأشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، المسجلة اليوم والتي أعلن خلالها أن "جناح الأديان" و"نداء الضمير" مبادرات رائدة لمجلس حكماء المسلمين لمواجهة المخاطر البيئية.

كما أشاد رئيس الجامعة بصرخة فضيلة الإمام الأكبر لوقف العدوان على قطاع غزة، ووضْع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج، لافتًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر أوضح أنه إذا استمر العدوان على قطاع غزة فلن يتبقى لنا بيئةً نحافظ عليها أو مناخًا نظيفًا للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن وفد الأزهر الشريف ضم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، وفضيلة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر الشريف.

رئيس جامعة الازهر قادة الأديان بقمة الأطراف Cop 28 قادة الأديان بقمة الأطراف Cop 28 بدبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وقع رسميا.. إنبي يكشف مفاجأة عاجلة عن انتقال نجم الفريق للأهلي

ميركاتو الأهلي.. تدعيم 3 مراكز بصفقات سوبر بينها لاعب دولي وقع رسميا

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

ترشيحاتنا

غلق لجان الاقتراع في لبنان بعد انتهاء اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية 2024

طرح جديد من الحكومة لعدد من الأصول الكبرى.. اعرف الموعد والتفاصيل

شيكابالا يضيف الهدف الثاني لـ الزمالك في مرمى سوار الغيني

على غرار 7 أكتوبر..تقرير عبري يكشف خطة أعدتها حماس للهجوم على إسرائيل في2016

موعد ومكان تشييع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

بعد وفاته .. شاهد أخر ظهور للراحل أشرف عبدالغفور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لصغير استشهد أبوه وأخوه في غزة

بقوامها الممشوق.. هيفاء وهبي تستعرض جمالها مرتدية بدلة بيضاء

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

فيديو

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

خسائر فادحة بالعبوات الناسفة.. المقاومة تلقن الاحتلال درسا

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

اﻟﻤﺰﻳﺪ