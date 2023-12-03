رئيس جامعة الأزهر يشارك في تدشين جناح قادة الأديان بقمة Cop28 بدبي

شارك وفد من الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في تدشين جناح الأديان الذي شارك به مجلس حكماء المسلمين خلال فعاليات مؤتمر الأطراف COP 28 في الإمارات العربية المتحدة، والذي يقام في مدينة دبي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الديني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسط حضور إعلامي رسمي كبير.

يأتي ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعة باعتبارها كعبة العلم وقبلة العلماء على مدار ما يزيد على الألف عام في خدمة الإنسانية جميعًا من خلال منهجه الوسطي المعتدل.

وأشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بكلمة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، المسجلة اليوم والتي أعلن خلالها أن "جناح الأديان" و"نداء الضمير" مبادرات رائدة لمجلس حكماء المسلمين لمواجهة المخاطر البيئية.

كما أشاد رئيس الجامعة بصرخة فضيلة الإمام الأكبر لوقف العدوان على قطاع غزة، ووضْع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج، لافتًا إلى أن فضيلة الإمام الأكبر أوضح أنه إذا استمر العدوان على قطاع غزة فلن يتبقى لنا بيئةً نحافظ عليها أو مناخًا نظيفًا للأجيال القادمة.

جدير بالذكر أن وفد الأزهر الشريف ضم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، وفضيلة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، والدكتور أتى خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر الشريف.