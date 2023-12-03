دَخلة خاصة من جماهير الزمالك في مباراة سوار الغيني بالكونفدرالية| شاهد

نفذت جماهير الزمالك دَخلة مثيرة، وعلقوا لافتة ضخمة، وسط تشجيعات كبيرة، قبل انطلاق لقاء الزمالك وسوار الغيني، مساء اليوم على استاد السلام، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتبت جماهير الزمالك على اللافتة: "ترابط العائلة يصنع المعجزات.. متحدون لحصد البطولات".

وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا، الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني في المباراة التى تقام على استاد السلام ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، من صناعة أحمد مصطفى زيزو.

وكان أحمد مصطفى زيزو افتتح التسجيل لنادي الزمالك في مرمى سوار الغيني ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل زيزو الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 8 من عمر الشوط الاول من صناعة شيكابالا.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سوار الغيني في الجولة الثانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والت انطلقت في التاسعة من مساء اليوم الأحد باستاد السلام.

و يضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمود علاء - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر - يوسف أوباما.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد عبد الغني ومحمد طارق وحاتم سكر وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.



