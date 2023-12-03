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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة فهمي: حنان مطاوع بنت مصر.. وهتفاجئنا لو اشتغلت كوميدي

الفنانة عايدة فهمي
الفنانة عايدة فهمي

قالت الفنانة عايدة فهمي، إنها كانت تتولى منصب مديرة المسرح الكوميدي لمدة 5 سنوات وقمت بعمل مسرحية كوميدية نجحت بشكل كبير، وظلت تعرض لمدة عامين وكانت من إنتاجي وبطولة سامح حسين وحنان مطاوع، مشيرة إلى أن أي ممثل جيد يظهر على الساحة يكون في الأصل ابن مسرح.

وأضافت «عايدة» في لقائها مع برنامج تفاصيل، على قناة صدى البلد2، مع الإعلامية نهال طايل، اليوم الأحد، أن حنان مطاوع كانت كوميدية بشكل كبير مقارنة بسامح حسين الفنان الكوميدي، فهم عباقرة على المسرح، والمسرحية الخاصة بهم لاقت نجاح كبيرة جدًا.

ممثلة قوية

 واوضحت أن الفنانة حنان مطاوع تقوم بعمل الدور الذي يقدم لها بجودة عالية جدًا، لأنها ممثلة قوية جدًا، ولا يجب أن نضعها في دور معين، فأي دور يعرض عليها ستقوم بعمله، لأنها حنان بنت مصر.


وتابعت: "حنان مطاوع لو عملت أدوار كوميديا هتفاجئنا جدًا وأنا تفاجئت بها على المسرح، لأنها ممثلة قوية جدًا».
 

الإعلامية نهال طايل الفنانة حنان مطاوع الفنانة عايدة فهمي المسرح الكوميدى صدى البلد2 صدى البلد

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