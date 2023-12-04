محمود فوزي: انخفاض معدلات البطالة بفضل المشروعات القومية والبنية الأساسية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنه سيتم العمل خلال المرحلة المقبلة على مزيد من رقمنة وكفاءة الجهاز الإداري للدولة والتعامل عن بعد، ويجب أن يكون هناك مؤشرات أداء لكفاءة الجهاز الإداري ومقدار الحصول على الخدمة وسرعة الحصول عليها، وكل ذلك معايير لكفاءة الجهاز لإداري، وبدأت الدولة في هذا الإصلاح في عهد الرئيس السيسي بإصدار قانون الخدمة المدنية.

وأضاف "فوزي"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك سياسة بعدم تعيين أشخاص جدد، وأن يكفي الجهاز الإداري حاجاته من القطاعات المختلفة، والاعتماد على نحو رئيسي على تدريب وتأهيل الموظفين، خاصة أن الجهاز الإداري أكبر بكثير مما تحتاجه مصر.

وأشار إلى أن معدلات البطالة انخفض بشدة، فكان في 2014 حوالي 13%، بينما اليوم انخفض إلى 7%، رغم الزيادة السكانية وعدم التعيينات المتوسعة للجهاز الإداري للدولة، وسر انخفاض هذه النسبة هي المشروعات القومية والبنية الأساسية والتي استوعبت العمالة المصرية في المجالات كلها.

وأوضح أن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي دائما ما يرسل هذه الرسالة للناس بأن الدولة مستعد بأن تؤهلهم وتدربهم للعمل في المجالات الجديدة والذهاب لسوق العمل، وهذا ما حدث السنوات الماضية والدليل على ذلك انخفاض معدلات البطالة بشكل مشجع مردفا: "كلما زاد إنتاجنا وتوسعت مشروعاتنا قلت البطالة وزاد دخلنا.