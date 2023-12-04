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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أسبوع سينما فلسطين يبدأ فعالياته بسينما الهناجر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بدأت مساء أمس الأحد، اولى عروض أسبوع السينما الفلسطينية الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر بسينما الهناجر بساحة الاوبرا.


وأعرب قانوش عن سعادته لتتويج التعاون الدائم مع المركز القومي للسينما باسبوع سينما فلسطين لكون السينما الفلسطينية الموضوع الشاغل محليا ودوليا، لذا تم تكثيف العروض خلال هذا الاسبوع.


كما اكد علي استمرار مثل هذه العروض سواء المعنية بالقضية الفلسطينية بشكل خاص او بالسينما العربية بشكل عام.
واضاف "قانوش" أن فعاليات أسبوع سينما فلسطين يؤكد علي دعمنا الدائم -ولو بشكل معنوي- لإخواننا في قطاع غزة وفي الاراضي المحتلة.


ثم القي  الدكتور حسين بكر كلمته، والتي صرح فيها عن أهمية تأثير القوي الناعمة متمثلة في وزارة الثقافة في دعم القضية.


ثم عرض الفيلم الوثائقي " من تحت الركام" اخراج أن تسوليس، (٨٥ دقيقة) 
واعقب العرض ندوة أدارها الناقد السينمائي عصام زكريا، بمشاركة مدير التصوير الدكتور محمد شفيق والمخرج طارق يخلف.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة السينما الفلسطينية قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش

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