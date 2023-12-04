الكاتبة أماني التونسي تكشف لـ «صدي البلد » مصير مسلسل يقينا اتنين بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز

أعلنت الكاتبة أماني التونسي ، تأجيل عرض مسلسل و يقينا اتنين بطولة شريف منير ، رانيا يوسف ، و الذي كان من المفترض عرضه 2 ديسمبر

و كشفت الكاتبة أماني التونسي مؤلفة العمل " لصدي البلد " عن تأجيل عرض المسلسل ، بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز ونعت الكاتبة أماني التونسي للفنان طارق عبد العزيز و قالت ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب خبر صادم جدا

أضافت اماني التونسي أن اخر مشهد قام بتصويره الفنان طارق عبد العزيز مشهد ليس به انفعالت مشهد بسيط و أكدت انه فنان جميل و لديه تفاني في العمل



كانت كشفت المؤلفة أماني التونسي، مصير دور الفنان الراحل طارق عبدالعزيز في مسلسل " وبقينا اتنين" الذي توفى أثناء تصوير مشاهده منذ أيام في لوكيشن التصوير، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وقالت أماني التونسي " حينما سمعت خبر وفاة طارق عبدالعزيز اتصدمت، سأحاول أن اجد حبكة درامية لدور طارق عبد العزيز و نهاية تليق به مؤكدة أن الدور كبير

ويليق به جدا الدور وأنها تبحث عن صنع حل درامي للدور.



وأضافت: " هذة مشكلة كبيرة لي شخصياَ ولشركة الإنتاج بأكملها، لأن دوره كان كبيرا".

قالت موقف كان صعب علينا كلنا ومحدش فينا مصدق اللي حصل لحد دلوقتي.. وفكرة إننا نلغي الدور حاجة مش واردة تماما، وأكيد أسرة المسلسل عاوزين يحتفظوا بيه وبذكرياته في أعماله وإن شاء الله أشوف آخر مشهد عمله، ونلاقي حل درامي للاختفاء أو عدم ظهوره.. طارق عبدالعزيز كان بيحب الدور ده في المسلسل وكان مبسوط أوي بالشغل وبيأدي أداء مميز"



وأوضحت أماني التونسي أن الراحل طارق عبد العزيز انتهى من تصوير 50 % من مشاهده في المسلسل، وأن المعالجة الدرامية عبارة عن خلق أحداث جديدة بحيث أن يشاهد الجمهور العمل ولا يدرى بالظرف الطارئ الذي حدث، سوى من خلال الإهداء الذي يظهر على تتر العمل.

واختتمت أماني التونسي حديثها قائلة إنه لا يصح أن يحل فنان بديلا عن الراحل طارق عبدالعزيز معقبة: "ماينفعش الناس تشوف ممثل وييجي ممثل تاني مكانه، ووقتها الناس اتعلقت بيه في 10 حلقات وفجأة تلاقي شخص تاني غيره.. ده صعب جدا، هو صور 50 في المائة من المسلسل وده شيء مش قليل ولا كتير.. بس دي أزمة بالنسبة لنا ولكن ربنا رحمته واسعة وهيقف جنبا ونعرف نخرج من القصة دي".

وتدور أحداث مسلسل "وبقينا اتنين" حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق لصدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم

مسلسل "وبقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى



و يذكر أن ورحل الفنان طارق عبد العزيز الأحد الموافق 26 نوفمبر ، عن عمر يناهز 55 عامًا، بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء تصوير مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين"، مع الفنان شريف منير، حيث كان يصور مشهدًا يجمعه بشريف منير وفجأة سقط على الأرض وأصيب بتشنجات وعلى الفور نقله ابنه و مدير أعماله والمتواجد معه في اللوكيشن إلى المستشفى ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول.



طارق عبد العزيز بدايته الفنية كانت في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة بقيادة حسن الجريتلي، والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت، وقدم من خلالها مسرحية "داير ما يدور" بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب، وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

كما شارك الفنان الراحل في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، ومجموعة متميزة من الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس"، ودور القبطي في "فيلم ثقافي".

وقدم طارق عبد العزيز العديد من الأعمال الدرامية منها: "رحيم"، "أبوضحكة جنان"، "الجماعة"، "أستاذ ورئيس قسم"، "قابيل"، "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"