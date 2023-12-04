نجم الأهلي السابق: الزواج أثر في حياة شيكابالا

أكد عماد النحاس، نجم النادي الأهلي السابق أن الزواج أثر في حياة شيكابالا، نجم نادي الزمالك، ومواقفه في المباريات.

وقال النحاس في تصريحات لبرنامج الريمونتادا الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة المحور: "الزواج أثر في حياة شيكابالا.. قبل الزواج (حاجة) وبعد الزواج (حاجة).. الزواج جعله أفضل في الملعب".

من جهته، رد أحمد حسام ميدو قائلًا: "زوجة شيكابالا لعبت دورًا كبيرًا في أن يكون أكثر هدوءًا، ولها كل التحية عن الدور الذي قامت به".

وكان شيكابالا قد قاد الزمالك للفوز على سوار كوياه الغيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على إستاد السلام، لحساب الجولة الثانية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.