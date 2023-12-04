مفاجاة بقائمة الأهلي في كأس العالم للأندية| تعرف عليها

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يتواجد في قائمة كأس العالم للأندية، بعدما كان مستبعدا بنسبة كبيرة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر أشاد باللاعب بقوة بعد مباراة يانج أفريكانز التنزاني، وأثنى على أدائه وبات قريب من التواجد في قائمة كأس العالم للأندية" .

وأضاف أمير هشام: "القائمة سوف تضم كلا من " محمد الشناوي وأحمد شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة، ومحمد عبدالمنعم محمد هاني وديانج عمرو السولية ومروان عطية أفشة بيرسي تاو إمام عاشور وكريم فؤاد وأكرم توفيق وكهربا وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وموديست الذي يخضع للفحص الطبي ولكنه قريب من الانضمام".

هناك 3 لاعبين وهم خالد عبدالفتاح وصلاح محسن وأحمد عبدالقادر يتنافسوا على مقعد واحد، حيث حيث سيتم اختيار واحد فقط، وفرص خالد عبدالفتاح ضعيفة حتى الآن، ويتبقى أحمد نبيل كوكا وحال خروجه سيكون بسبب وفرة لاعبي الوسط.