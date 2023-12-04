بعد عرض سعودي مغر .. الشناوي يحسم مصيره مع الأهلي

في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة "أون تايم سبورتس1"، أكد سيف زاهر أن حارس مرمى النادي الأهلي، محمد الشناوي، تلقى عرضًا مغريا من ناد سعودي خلال الفترة الأخيرة للرحيل عن الفريق.

وأضاف زاهر أن محمد الشناوي قرر حسم موقفه من العرض السعودي، حيث قرر الاستمرار مع النادي الأهلي وعدم الرحيل بعد تلقيه للعرض .

ويستعد النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة لاعلان القائمة النهائية للاعبين لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

يبرز من بين الأسماء التي تثير الاهتمام محمد عبد المنعم، مدافع الفريق، حيث كشف أحمد شوبير في تصريحات إذاعية أن اللاعب يعاني من التواء في الكاحل، نتيجة للسقوط بمفرده خلال التدريبات.

وأشار شوبير إلي أن محمد عبد المنعم لن يشارك في مباراة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا، ولكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد التعافي من الإصابة.