شال وفستان قصير.. إطلالة إلهام شاهين تشعل إنستجرام

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بصور من إطلالتها في المهرجان نشرتها عبر حسابها على Instagram .

وظهرت الفنانة إلهام شاهين خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية بأطلالة أبهرت الكثيرين.

وارتدت إلهام شاهين فستانا أسود متوسط الطول وبأكمام طويلة، ووضعت على كتفها الشال الفلسطيني.

وكان حضور إلهام شاهين كونها ضيفة شرف الدورة الـ24 من المهرجان، وحرصت على ارتداء الشال الفلسطيني.

وكتبت إلهام شاهين علي الصورة: "افتتاح مهرجان أيام قرطاج المسرحية الدورة 24 شعار المهرجان .. بالمسرح نحيا وبالفن نقاوم".

الهام شاهين بشال فلسطين