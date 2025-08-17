قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين
محافظة الجيزة تحذر المواطنين من شراء وحدات سكنية مخالفة
تقارير: حماس تدرس نقل الأسرى الإسرائيليين لمدينة غزة لربط مصيرهم بالتصعيد الإسرائيلي
أمينة الفتوى توضح علامات طهر المرأة.. وأحكام الإفرازات بعد الحيض
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025 .. كليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
المشروع القومي للبتلو .. كيف ساهم فى زيادة إنتاجية اللحوم وضبط أسعارها؟
إلهام شاهين: وفاة تيمور تيمور صدمة كبيرة ومفاجئة لنا جميعا
انطلاق معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عاما استعدادا لبطولة كأس الخليج
خوسيه ريبييرو يشيد بأداء لاعبي الأهلي في مواجهة فاركو
ماذا حدث عند نزول آية الكرسي؟.. 5 مشاهد عجيبة لا يعرفها كثيرون
الأهلي يعود للتدريبات غدا استعداداً لغزل المحلة في الدوري
حقك راجع بالقانون.. هشام عزمي يكشف تفاصيل حماية الملكية الفكرية بمعاقبة المخالفين قضائيًا
لتلبية الطلب.. سكك حديد مصر تستعد لتسيير رحلات إضافية للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

حمادة خطاب

 قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل القطار الخامس المخصوص لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر، وتوفير كل أوجه الدعم وسبل الراحة للأشقاء السودانيين العائدين طوعية إلى دولة السودان الشقيق.

حيث انطلقت  اليوم الأحد ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ رحلة القطار رقم ١٩٤٠ من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة متجهة إلى محطة أسوان وعلى متنه المئات من الأسر السودانية، وسط إجراءات تنظيمية تعكس العلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والسوداني لضمان راحة المسافرين وسلامتهم، وقد حرصت الهيئة على توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للمسافرين، بما في ذلك إجراءات الاستقبال داخل المحطات، وتخصيص فرق دعم لخدمة كبار السن، إلى جانب توفير أجواء آمنة ومريحة على متن القطار وتزويده بعربة لنقل أمتعة الركاب ومتعلقاتهم الشخصية.

وقد أعرب عدد من المواطنين السودانيين عن تقديرهم للجهود المبذولة والتنظيم الجيد والتيسيرات المقدمة لتسهيل رحلتهم منذ استقبالهم داخل المحطة وعلى متن القطار، مؤكدين أن ما لمسوه من روح الأخوة والمساندة من أشقائهم المصريين منذ وصولهم وحتى مغادرتهم لها سيظل محفورًا في وجدانهم.

وتنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم كافة التسهيلات لتيسير العودة الطوعية، ونتيجة الإقبال المتزايد على المشاركة في مبادرة العودة الطوعية، تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتنسيق مع الجهات السودانية لتسيير رحلات إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الاستجابة لمتطلبات الأشقاء الراغبين في العودة عبر مبادرة العودة الطوعية التي تشكل نموذجًا للتضامن والتعاون الإنساني على الصعيدين الرسمي والشعبي وتعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين البلدين الشقيقين.

هذا ومن المنتظر أن تصل رحلة القطار بحلول الساعة ٢٣:١٠ من مساء اليوم إلى محطة السد العالي بأسوان، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب برقم ١٩٤٥ (درجة ثالثة مكيفة) من محطة أسوان في تمام الساعة ٢٠:٣٠ مساء غد الاثنين ١٨ أغسطس ويصل إلى القاهرة الساعة ٩:٢٥ من صباح اليوم التالي.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر القطار الخامس السودانيين

