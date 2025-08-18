قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم معرض أزياء تحكي تراثنا

حسام الفقي

نظم قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية  جامعة حلوان معرض مشروع تخرج طلاب الفرقة الرابعة للعام الدراسي
 2024/2025، تحت عنوان "أزياء تحكي تراثنا"، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية، الدكتورة نهلة عبد المحسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور نخبة من الأكاديميين، وخبراء صناعة الأزياء، وعدد من الضيوف وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس بمختلف أقسام الكلية.

افتتح المعرض الدكتور شريف حسن – عميد الكلية، مشيدًا بالمستوى المتميز لأعمال الطلاب، والتي عكست إبداعًا فنيًا وقدرة تقنية عالية في التصميم والتنفيذ.

وقد ضم المعرض مجموعة من اللوحات الفنية وأزياء السهرة التي صممها ونفذها الطلاب، حيث دمجوا بين أحدث صيحات الموضة العالمية والرؤى التراثية لثقافات بلدان عربية مثل مصر، المغرب، سوريا، والعراق.

وقد ركز المشروع على أسلوب الإنتاج الفردي، حيث أسس كل فريق من الطلاب علامة تجارية (Brand) خاصة به، ومرّ بمراحل متكاملة تبدأ من دراسة السوق المستهدف، وابتكار التصميمات، واختيار الخامات، وتصميم الباترون والتشكيل على المانيكان، وصولًا إلى إعداد كتيب المواصفات والكاتالوج والتسعير.

ويهدف المشروع إلى تمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة تدعم الصناعة الوطنية، وتُعزز الهوية الثقافية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعات الإبداعية والحرفية.

وعبّر الحضور عن إعجابهم الكبير بمستوى التصميمات المنفذة، والتي تُنافس من حيث الجودة والأفكار ابداعات بيوت الأزياء العالمية.

قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

