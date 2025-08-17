متحف المركبات الملكية يحتفي بـ اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي

ينظم متحف المركبات الملكية ، محاضرة وورشة عمل بمناسبة اليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي ، تحت عنوان أساسيات التصوير الفوتوغرافى وتصوير المبانى الآثرية ،وذلك الأربعاء القادم .

أوضحت إدارة متحف المركبات الملكية ،أننا ننفذ العديد من الفاعليات تستهدف رفع الوعي السياحي والآثري ،ونطلق العديد من الأنشطة التثقيفية لتقديم منتج متنوع يتسق مع الحضارة المصرية وتاريخها العريق.

متحف المركبات الملكية



ترجع فكرة إنشاء متحف المركبات الملكية إلى عهد الخديوي إسماعيل، فيما بين عامي 1863 و1879، فكان أول من بدأ في إنشاء مبنى خاص بالمركبات الخديوية والخيول، ثم أصبحت مصلحة للركائب الملكية، تحولت فيما بعد إلى متحف للمركبات الملكية بعد عام 1952.

يضم المتحف مجموعة رائعة من العربات الملكية مختلفة الأحجام والأنواع، والتي ترجع إلى فترة حكم أسرة محمد علي باشا في مصر، أشهرها العربة المعروفة باسم عربة الآلاي الكبرى الخصوصي، والتي تمتاز بدقة صناعتها وفخامة زخرفتها.

أهداها الإمبراطور نابليون الثالث وزوجته الإمبراطورة أوجيني للخديوي إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس عام 1869، وأمر الملك فاروق الأول بتجديدها واستخدامها عند افتتاح البرلمان في عام 1924م.

يضم متحف المركبات الملكية مجموعة من أطقم الخيول ولوازمها، بالإضافة إلى الملابس الخاصة بالعاملين بمصلحة الركائب والذين ترتبط وظائفهم بالعربات، كما يضم مجموعة من اللوحات الزيتية للملوك والأميرات التي يرجع تأريخها إلى نفس الحقبة التاريخية.