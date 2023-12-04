اكتشاف مذهل.. العثور على مادة غامضة من العصر الحجري الحديث قبالة سواحل إيطاليا

في اكتشاف مذهل، تم العثور على سلسلة من القطع الأثرية القديمة الغامضة المصنوعة من الزجاج البركاني قبالة سواحل إيطاليا، ويعتقد الخبراء أن هذه القطع يمكن أن تمثل حمولة حطام من العصر الحجري الحديث.

ووفقا لمجلة “نيوزويك”، في أكتوبر الماضي، تعرف غواصون من وحدة تحت الماء التابعة لشرطة نابولي على البقايا المغمورة، المصنوعة من مادة تسمى سبج، بالقرب من كابري، وهي جزيرة في خليج نابولي.

تقع القطع الأثرية المصنوعة من حجر السج في قاع البحر على عمق يتراوح بين 100 إلى 130 قدمًا، بالقرب من كهف بحري على ساحل الجزيرة يُعرف باسم جروتا بيانكا، أو المغارة البيضاء، وفقًا لهيئة الإشراف على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية (SABAP) منطقة نابولي.

اكتشاف مذهل تحت الماء

وقالت SABAP في بيان صحفي إن القطع الأثرية المصنوعة من حجر السج يمكن أن تكون جزءًا من حمولة سفينة من العصر الحجري الحديث، ويختلف النطاق الزمني لهذه المرحلة من التنمية البشرية حسب الموقع الجغرافي.

في أوروبا ككل، امتد العصر الحجري الحديث تقريبًا إلى الأعوام 7000-2000 قبل الميلاد، لكن في المنطقة الوسطى الغربية من البحر الأبيض المتوسط، حيث تقع كابري، يقترب النطاق الزمني من 6000-3500 قبل الميلاد.

وقال شون كينجسلي، إنه إذا تم العثور على دليل على حطام من العصر الحجري الحديث في الموقع، فسيكون لهذا الاكتشاف أهمية كبيرة . لكن في الوقت الحالي، لم يتم العثور على أجزاء فعلية من سفينة من العصر الحجري الحديث في الموقع.

وتابع كينجسلي: “إن العثور على حطام من العصر الحجري الحديث سيكون أمرًا مذهلاً، إذا نجت أي شحنة كبيرة وممتلكات الطاقم، فسيصبح هذا الاكتشاف واحدًا من أكبر خمس ضربات تحت الماء على الإطلاق”.