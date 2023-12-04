عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف مذهل.. العثور على مادة غامضة من العصر الحجري الحديث قبالة سواحل إيطاليا

صدى البلد

في اكتشاف مذهل، تم العثور على سلسلة من القطع الأثرية القديمة الغامضة المصنوعة من الزجاج البركاني قبالة سواحل إيطاليا، ويعتقد الخبراء أن هذه القطع يمكن أن تمثل حمولة حطام من العصر الحجري الحديث.

ووفقا لمجلة “نيوزويك”، في أكتوبر الماضي، تعرف غواصون من وحدة تحت الماء التابعة لشرطة نابولي على البقايا المغمورة، المصنوعة من مادة تسمى سبج، بالقرب من كابري، وهي جزيرة في خليج نابولي.

txt

ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

txt

بيان من القيادة المركزية الأمريكية بشأن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر

 

تقع القطع الأثرية المصنوعة من حجر السج في قاع البحر على عمق يتراوح بين 100 إلى 130 قدمًا، بالقرب من كهف بحري على ساحل الجزيرة يُعرف باسم جروتا بيانكا، أو المغارة البيضاء، وفقًا لهيئة الإشراف على الآثار والفنون الجميلة والمناظر الطبيعية (SABAP) منطقة نابولي.

اكتشاف مذهل تحت الماء

وقالت SABAP في بيان صحفي إن القطع الأثرية المصنوعة من حجر السج يمكن أن تكون جزءًا من حمولة سفينة من العصر الحجري الحديث، ويختلف النطاق الزمني لهذه المرحلة من التنمية البشرية حسب الموقع الجغرافي. 

في أوروبا ككل، امتد العصر الحجري الحديث تقريبًا إلى الأعوام 7000-2000 قبل الميلاد، لكن في المنطقة الوسطى الغربية من البحر الأبيض المتوسط، حيث تقع كابري، يقترب النطاق الزمني من 6000-3500 قبل الميلاد.

وقال شون كينجسلي، إنه إذا تم العثور على دليل على حطام من العصر الحجري الحديث في الموقع، فسيكون لهذا الاكتشاف أهمية كبيرة . لكن في الوقت الحالي، لم يتم العثور على أجزاء فعلية من سفينة من العصر الحجري الحديث في الموقع.

وتابع كينجسلي: “إن العثور على حطام من العصر الحجري الحديث سيكون أمرًا مذهلاً، إذا نجت أي شحنة كبيرة وممتلكات الطاقم، فسيصبح هذا الاكتشاف واحدًا من أكبر خمس ضربات تحت الماء على الإطلاق”.

اكتشاف مذهل البركان الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

الذهب يقفز بقوة إلى أعلى قمة في التاريخ عالميا| وهذا سعر عيار21 الآن

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

قائد إسرائيلي: القوات البرية أكملت مهمتها في شمال غزة

حماس: زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إسرائيل يتنافى مع مقتضيات العدالة

ادعى اختراق العقل الباطن..مفاجأة صادمة بالشروع في إزهاق روح رجلي أمن بمدينة نصر

الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من القدس ويقتحم منزل خطيب المسجد الأقصى

الجرام يسجل 2.800 جنيه .. اعرف أسعار الذهب في مصر الآن

انهيار ريهام عبد الغفور فى جنازة والدها .. شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمود قابيل وحنان مطاوع أبرز حضور جنازة أشرف عبد الغفور ..صور

رامي رضوان ودنيا سمير غانم يودعان أشرف عبد الغفور .. صور

الحزن يخيم على نجوم الفن في جنازة أشرف عبد الغفور .. صور

ناقد موضة يعلق على فستان مايا دياب في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

فيديو

على خطى أمريكا في العراق.. حكاية الكوتشينة الموزعة على جنود الاحتلال بغزة «فيديوجراف»

كلاكيت سادس مرة.. منع ظهور ريهام سعيد على الفضائيات

"سوف نبقى هنا".. الصحفيون يتحدون الظروف ويغنون في خيمتهم بغزة | شاهد

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ