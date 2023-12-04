ببدلة سوداء.. ياسمين رئيس تثير الجدل من مهرجان البحر الأحمر

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام ، بمجموعه من الصور لها من خلال حضورها مهرجان البحر الأحمر.

وتألقت ياسمين رئيس، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية بذلة باللون الأسود اللامع كشف عن خصرها المنحوت وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ياسمين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد ياسمين، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.