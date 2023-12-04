ساعة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر تثير الجدل| سعرها خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة الفنانة ياسمين صبري خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان البحر الأحمر.

تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة كلاسيك أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الأزرق مما كشف عن رشاقتها و قوامها المثالي.

لفتت ياسمين صبري الأنظار بساعة يد من براند Chopard ، وأتسم تصميم الساعة بانه مصنوع من البلاتينوم مع اطار مرصع بـ٢٦ قطعة ماس، مينا مرصع بالماس مع علامات الساعة من الباحيت الملون و اسوار من الجلد التمساح الطبيعي باللون الكحلي.

قد بلغ سعر ساعة ياسمين صبري في فعاليا مهرجان البحر الأحمر ١٠٧،٥٠٠دولار أمريكي مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.