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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حقيقة علاج المحسود بماء وضوء الحاسد.. علي جمعة يوضح

صدى البلد

ما صحة أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إن موضوع أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد له سند صحيح والسنة أمرتنا بهذا.

وأضاف علي جمعة، خلال فيديو مسجل له عبر صفحته الرسمية، أننا أمام أمرين، الأول إن المحسود قد عرف العائن، وهذا العائن غير مصمم على الخطيئة، فيجعله يتوضأ ويأخذ هذا الوضوء ويستحم به المعيون، فنجده يقوم فورا، ويشفى من العين وليس هناك أي تأخر.

وأشار إلى أن الحالة الثانية أن الشخص لا يعلم المعيون “الذي حسده" فعلى الإنسان أن يقرأ دائما المعوذتين وآية الكرسي ويذكر الله ويستغفر 100 مرة، وسيفك عنه هذا الحسد.

وكشف علي جمعة عن أن أمر أخذ مياه وضوء الحاسد لكي يغتسل بها المحسود، يجعل هذا الحاسد لا يستطيع حسده مرة أخرى، فهو يعالج العاين والمعيون.

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آيات تحصين النفس والبيت

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم  له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم  ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء  وسع كرسيه السماوات والأرض  ولا يئوده حفظهما  وهو العلي العظيم.

آخر آيتين من سورة البقرة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

دعاء للتخلص من الحسد والعين

لعله من أكثر الأدعية التي يحتاج إليها البعض، حيث إن الحسد والعين ورد ذكرهما في القرآن الكريم والسنة النبوية ، وللتخلص من الحسد والعين القديمة المتراكمة ردد هذه الكلمات: ‏اللهم اخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت، اللهم اخرج كل عين قوية أو عين حارة اللهم اذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونكد وضيق في الصدر والرزق.

دعاء التحصين من الحسد

"بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله"، لافتا إلى أن البعض عندنا يرى نعم الله يحمد ويشكر، والبعض يدخل في نفسهم الهوى والحقد.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه،  الذى تريي فى بيت سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  حيث كان يقول ( ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة، من أهل أو مال أو ولد ، فيقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويتولوا بعدها قول الله تعالى : ( ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله)، من يقول هذا يحفظ الله هذه النعمة من كل الآفات"

دعاء التحصين من الحسد دعاء للتخلص من الحسد والعين آيات تحصين النفس والبيت وضوء الحاسد الدكتور علي جمعة

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