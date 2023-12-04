اليوم.. مؤتمر جماهيري حاشد للحركة الوطنية بالمنصورة تحت شعار "السيسي رئيسي"

يعقد اليوم حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رؤوف السيد علي رئيس الحزب وعضو تحالف الأحزاب المصرية مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية تحت شعار " السيسي رئيسي " وذلك في إطار سلسلة مؤتمرات جماهيرية يعقدها الحزب بالمحافظات لدعم اختيار السيسي رئيساً للجمهورية في انتخابات الرئاسة الحالية.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي في تصريحات اعلامية له منذ قليل أننا نحرص خلال تحركاتنا الميدانية الي تحفيز الناس للمشاركة ودعوتهم إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل الدولة وتأمين جبهتها الداخلية واختيار رئيس مصر القادم.

وتابع رئيس الحركة الوطنية المصرية تصريحاته مؤكداً على ان الظروف الاقليمية المعقدة بجميع تشابكاتها وتحدياتها تدفع بنا نحو الالتفاف خلف القيادة السياسية خلال الظرف الراهن لان هناك شعور بالخطر على مستقبل مصر وعلى حدودها جراء المطامع الاستعمارية التي بدأت تتجدد مع اندلاع الحرب الاسرائيلية في غزة وعدوانها الغاشم على الفلسطينيين بدون اي مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية والحقوقية .

المؤتمر الجماهيري الحاشد ينعقد اليوم الساعة الرابعة بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وتنظمه أمانة الحزب بالدقهلية برئاسة الامين العام للمحافظة الدكتور مدحت الفيومي وتحت رعاية تحالف الأحزاب المصرية وذلك لدعم وتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في رئاسة الجمهورية ويشارك فيه عدد من رموز العمل السياسي والبرلماني وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب وممثلين عن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي .