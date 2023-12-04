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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها: الكشف على 711 حالة فى القوافل الطبية بقريتى نقباس وكفر العرب

قوافل طبية
قوافل طبية

واصلت جامعة بنها من تنظيم القوافل الطبية بقرى مركز بنها ، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقريتي نقباس وكفر العرب وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية وبالتنسيق مع رانيا معتز الأمين المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها ، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

وشارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة  ، والأطفال ، والرمد ، والمخ والأعصاب ، والعظام ، والأنف والأذن ، والمسالك ، والجراحة العامة ، والجلدية وتم الكشف علي 711 حالة من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانا , وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها استمرار تتظيم القوافل الطبية وذلك فى إطار الدور الخدمي والمجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي  ورفع العبء عن كاهل أهالينا فى القرى من خلال توفير الخدمات الطبية اللازمة لهم مجانا.

جامعه الجراحة العامة الدكتور ناصر الجيزاوى الفحوصات الطبية القوافل الطبية توفير الخدمات الطبية جامعة بنها

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