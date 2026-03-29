وزير الخارجية الباكستاني: ناقشنا السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل دائم

قال وزير الخارجية الباكستاني، إن الاجتماع الرباعي الذي ضم وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان "ناقش السبل الممكنة لإنهاء الحرب في المنطقة بشكل مبكر ودائم"، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، إن هناك مفاوضات غير مباشرة تجري في الوقت الحالي بهدف إنهاء الحرب في إيران، وتقوم إسلام أباد بدور الوسيط فيها، وذلك في منشور له على منصة "إكس" .

ووصف إسحاق دار - حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم - التكهنات حول محادثات السلام بأنها "غير ضرورية"، مشيرا إلى أنه "في الواقع، تجري محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر رسائل تنقلها باكستان".