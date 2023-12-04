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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 3 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام بالبحيرة

الشرطة
الشرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية ، بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 43 حكم "مُستأنف ، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 66 سنة و5 شهور و19 يوم وكفالات وغرامات مالية).

كما تم ضبط (مقاول - محكوم عليه فى 36 حكم "مُستأنف، جزئى، غرامة" .. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالات وغرامات مالية).

و ضبط (سائق مركبة "توك توك" - محكوم عليه فى 21 حكم "جزئى".. بإجمالى مدة وحبس 14 سنة و6 شهور وكفالات وغرامات مالية).

 وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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