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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب المصريين: إيديكس 2023 يعكس تطور الصناعات العسكرية المصرية في عهد السيسي

المستشار حسين أبو
المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي إيديكس 2023 في نسخته الثالثة يدعم المساعي الدولية لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، فضلا عن تعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي بين مصر والدول الأخرى، علاوة على أنه رسالة مباشرة للتأكيد على استقرار وأمن الدولة المصرية.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي خلال فترة حكم الدولة المصرية أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرة الدولة على تنظيم كبرى الفعاليات عبر التخطيط العلمي الجيد، موضحا أن معرض إيديكس حدث ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، ويسهم بكل تأكيد في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن أهم ما يميز معرض إيديكس أنه تجمع دولي لتبادل الرؤى والخبرات، ويشكل فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو بمثابة محطة مهمة للتعرف على مستوى التقدم في مجال الصناعات الدفاعية في العالم، والتقدم الذي تحرزه مصر أيضًا في هذا الإطار.

وأشار إلى أن معرض إيديكس سيفتح بدوره آفاقا جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، مؤكدا أن تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة عبر عن آمال وطموحات القيادة السياسية والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية.

ولفت إلى أن معرض إيديكس فرصة كبيرة ومميزة لتسويق المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي، بفضل تواجد عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة.

الرئيس السيسي أيديكس 2023 التحديات الأمنية العالمية رئيس حزب المصريين المستشار حسين أبو العطا

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