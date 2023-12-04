أخبار التوك شو: الأرصاد توجه رسالة مهمة للمواطنين.. ووزير الدفاع يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته "إيديكس 2023"

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.

رياح وشبورة.. الأرصاد توجه رسالة هامة للمواطنين

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الهيئة نوهت عن تكون الشبورة المائية منذ أمس الأحد، واليوم شهدت مصر شبورة مائية كثيفة في بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

لمدة 24 ساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسائقي السيارات

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تكون شبورة مائية في الساعات الصباحية، ولذلك على المواطنين، وسائقي السيارات، توخي الحذر أثناء الذهاب أو العودة لـ القاهرة.



شركة سعودية تقدم هدية للرئيس السيسي خلال تفقده معرض إيديكس 2023

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجناح السعودي بالمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية "إيديكس 2023"، وتحدث الرئيس مع ممثلي السعودية بالمعرض، معلقاً:"أهلاً بكم ويشرفنا وجودكم".



وزير الدفاع: ما تواجهه القضية الفلسطينية يؤكد أن من يمتلك مفاتيح القوة قادر على صنع السلام.. فيديو

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة ستظل حامية لهذا الوطن، وساعية لـ امتلاك القوة لدحر أي عدوان على أرض مصر الغالية، بالتعاون مع الدول المحبة لـ السلام.

وزير الدفاع يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته "إيديكس 2023"

تقدم فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الإنتاج الحربي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن رعايته للحدث العالمي الهام "معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية إيديكس2023" ، وذلك في ظل التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع الصراعات و الحروب التي يشهدها العالم، و التي تعصف بالأمن و الاستقرار الإقليمي، و الدولي.

بأيادي مصرية.. الرئيس السيسي يشهد تدشين الفرقاطة "الجبار"

قال الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، إنه فى إطار الإهتمام التصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية، تم الإنتهاء من صناعة عدد 3 فرقاطة بالتعاون مع الجانب الفرنسي.

تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 4-12-2023 |فيديو

استعرضت الإعلامية لميس سلامة تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.

تحركات جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة |فيديو

قدمت الإعلامية لميس سلامة تقريراً عن أسعار الذهب اليوم، الاثنين 4 ديسمبر 2023، خلال برنامج “صباح البلد”، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع عبر فضائية “صدى البلد".



بعد 47 يومًا.. مفاجآت بواقعة تخلص سيدة من زوجها بالسم بمشاركة عشيقها

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان :" مفاجآت في واقعة تخلّص سيدة من زوجها بالسم بمشاركة عشيقها.. الجريمة اكتُشفت بعد 47 يومًا".

قصف إسرائيلي يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، بأن هناك قصفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة.