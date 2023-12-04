عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصف إسرائيلي يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، بأن هناك قصفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة.

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما واسع النطاق في شمال قطاع غزة بالأسلحة الثقيلة.

وقال موقع "والا" العبري إن المنازل الواقعة في دائرة نصف قطرها 60 كيلومترًا من قطاع غزة اهتزت من شدة الهجمات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين أثناء القتال في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 75.

فيما وصل عدد صرعى الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم  7 أكتوبر إلى 401 قتيل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

5 صور لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور تكشف تفاصيل الحادث.. شاهد

من الصدمة.. انهيار ريهام عبد الغفور عقب وصولها المستشفى لرؤية والدها

500 جنيه|الذهب يخالف التوقعات بعد الزيادة الأخيرة وهذا سعر عيار 21 الآن

إيشو يرفض التجديد مع الزمالك وينقطع عن التدريبات.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

الأفضل في مصر| بالأسماء.. الزمالك يجهز فريق الأحلام في يناير بـ 5 صفقات حديدية

ترشيحاتنا

أمريكا قلقة من تصعيد العنف بفلسطين.. تفاصيل مكالمة نائبة بايدن مع رئيس الاحتلال

5 شهداء.. حصيلة القصف الإسرائيلي لمسجد شرق غزة

حقيقة علاج المحسود بماء وضوء الحاسد.. علي جمعة يوضح

جريمة في عين شمس| عاطل يتخلص من سائق توك توك لسرقته

صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة نيريم بغلاف غزة

شهداء ومصابين جراء قصف الاحتلال لمنزل وسط غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

أحلى وصفة.. طريقة عمل عجة القرنبيط

طريقة عمل المسقعة المصرية القرديحي

10 فوائد خارقة لتناول اليوسفي

فيديو

حادث على الصحراوي.. تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

يا بنت السلطان بالعبري.. إسرائيلية تستبدل كلمات أغنية عدوية وتتمنى الهلاك لأهل غزة

القصة الكاملة لوقف ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي.. ماذا فعلت؟ «فيديوجراف»

سكن لكل المصريين| موعد وشروط حجز 100 ألف وحدة بنظام التمويل العقاري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ