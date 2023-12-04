قصف إسرائيلي يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد، بأن هناك قصفا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يستهدف ميدان فلسطين ومحيط المستشفى المعمداني وسط غزة.

قالت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الإثنين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن هجوما واسع النطاق في شمال قطاع غزة بالأسلحة الثقيلة.

وقال موقع "والا" العبري إن المنازل الواقعة في دائرة نصف قطرها 60 كيلومترًا من قطاع غزة اهتزت من شدة الهجمات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مقتل ثلاثة جنود إضافيين أثناء القتال في قطاع غزة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ارتفع بذلك عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 75.

فيما وصل عدد صرعى الاحتلال الإسرائيلي منذ هجوم 7 أكتوبر إلى 401 قتيل.