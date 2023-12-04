وزير الدفاع يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته "إيديكس 2023"

تقدم فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الإنتاج الحربي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن رعايته للحدث العالمي الهام "معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية إيديكس2023" ، وذلك في ظل التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع الصراعات و الحروب التي يشهدها العالم، و التي تعصف بالأمن و الاستقرار الإقليمي، و الدولي.

مصر كانت ومازالت نقطة التلاقي لكافة الشعوب الإنسانية

وأضاف محمد زكي وزير الدفاع خلال كلمته في افتتاح معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية:"إيديكس2023" ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت ومازالت نقطة التلاقي لكافة الشعوب الإنسانية المحبة للخير و السلام، وذلك من أجل توحيد الجهود و إحتواء وتيرة الصراعات، لنشر السلام، وصياغة حاضر مشترك يتمتع بالعيش الأمن.



وأشار القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الإنتاج الحربي إلى أن مصر حرصت في معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية إيديكس2023" على إتاحة الفرصة أمام الدول و الشركات المنتجة لنظم التسليح و منظومات الدفاع، و ذلك لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة و قدرات دفاعية متطورة في العديد مجالات التصنيع العسكري.