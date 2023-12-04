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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الدفاع يوجه الشكر للرئيس السيسي لرعايته "إيديكس 2023"

فريق أول محمد زكي
فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة

تقدم فريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الإنتاج الحربي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي عن رعايته للحدث العالمي الهام  "معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية إيديكس2023" ، وذلك في ظل التوقيت الدقيق الذي يتزامن مع الصراعات و الحروب التي يشهدها العالم، و التي تعصف بالأمن و الاستقرار الإقليمي، و الدولي.

مصر كانت ومازالت نقطة التلاقي لكافة الشعوب الإنسانية

 

وأضاف محمد زكي وزير الدفاع خلال كلمته في افتتاح معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية:"إيديكس2023" ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر كانت ومازالت نقطة التلاقي لكافة الشعوب الإنسانية المحبة للخير و السلام، وذلك من أجل توحيد الجهود و إحتواء وتيرة الصراعات، لنشر السلام، وصياغة حاضر مشترك يتمتع بالعيش الأمن.


وأشار القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع و الإنتاج الحربي إلى أن مصر حرصت في معرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية و العسكرية إيديكس2023"  على إتاحة الفرصة أمام الدول و الشركات المنتجة لنظم التسليح و منظومات الدفاع، و ذلك لعرض أحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات حديثة و قدرات دفاعية متطورة في العديد مجالات التصنيع العسكري.

وزير الدفاع السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر منظومات الدفاع التسليح

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