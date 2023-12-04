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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قوة جسدية ونشاط دائم.. فوائد جديدة للشاي والقهوة

الشاي والقهوة
الشاي والقهوة

فى العقود الماضية كان الأطباء يحذرون من تناول الشاي والقهوة باعتبارهما من المشروبات غير الصحية التى تدمر الجسم.

ووجد فريق من علماء جامعة سنغافورة الوطنية، أن القهوة والشاي يحافظان على القوة الجسدية والقدرة على ممارسة النشاط البدني في سن الشيخوخة.

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ووفقا مجلة Journal of the American Medical Directors Association فإن هذه الدراسة استمرت لمدة حوالي 20 عاما وشارك فيها 12 ألف شخص تترواح أعمارهم بين 45-74 عاما. 

ووفقا gazeta بدأ المشاركون في المرحلة الأولى من التجربة ملء استبيانات لتقييم الكمية التي يتناولونها من الشاي والقهوة المحتويين على نسبة عالية من الكافيين، وهو مركب كيميائي من فئة القلويدات، يستخدم كمنشط نفسي. 

وقدم المشاركون معلومات عن خصائصهم الاجتماعية والديموغرافية، وحالتهم الصحية، وعدد ساعات النوم والطول والوزن، والعادات الغذائية، ومستوى النشاط البدني.

وطلب الباحثون في المرحلة الثانية (أعوام 2006-2010 ) من المشاركين الكشف عما تغير في وزنهم وحالتهم الصحية وخلال المرحلة الثالثة 2014-2017 طلب منهم تقييم الحالة الصحية، وعلى ضوء ذلك قيم الباحثون القوة البدنية وقدرتهم الحركة.

وأظهرت النتائج أن القهوة والشاي والأخضر ارتبط بانخفاض كبير في درجة التدهور والضعف الجسدي في سن الشيخوخة . 

وأوضح العلماء أن هذه المشروبات غنية بمركبات البوليفينول (صبغات نباتية) التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات.

بالإضافة إلى أن الشاي والقهوة والحماية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض العصبية والسمنة، وتجعل الأشخاص في سن الشيخوخة يمتلكون نشاطا كبيرا.

الشاي الشاى والقهوة الضعف الجسدي سن الشيخوخة عدد ساعات النوم ممارسة النشاط البدني مضادة للالتهابات مرض السكري

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