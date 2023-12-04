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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

82 عاما.. محمود الحديني يستقبل العزاء في الراحل أشرف عبد الغفور

محمود الحديني
محمود الحديني

انتهت منذ قليل مراسم دفن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، في حضور عدد كبير من العاملين بالوسط الفني.

وكان في استقبال المتوافدين للعزاء على المقابر الفنان محمود الحديني الذي يبلغ من العمر ٨٢ عاما .

أشرف عبد الغفور :

والله ما كنت اقصد اتفاجئت بعربيته أمامي فصدمته”.. بهذه الكلمات أدلى فنان تشكيلي، متهم بالتسبب في وفاة اشرف عبد الغفور عقب اصطدامه بسيارته مساء أمس الأحد، على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وقال المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور أمام جهات التحقيق: “أنا كنت عاوز ألحق النزلة لكن سيارة زنقت عليا، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي؛ فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، وحاولت تفاديها على آخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك”.

وأمرت النيابة العامة بأكتوبر بحبس المتهم بالتسبب في وفاة الفنان اشرف عبد الغفور وإصابة زوجته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة للمتهم "مهند.أ" 33 سنة فنان تشكيلي تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ وقررت حبسه على ذمة التحقيقات واستعلمت من المستشفى عن حالة زوجة الفنان أشرف عبد الغفور الصحية لسماع أقوالها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة، هوية المتسبب في  الحادث الذي أدى لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث تصادم سيارتيهما بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي في أكتوبر.

أشرف عبد الغفور

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