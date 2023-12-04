عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل كل المعاصي التي نفعلها سببها الشيطان؟ إجابة صادمة

المعاصي
المعاصي

أجاب الشيخ محمود ربيع، الباحث بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال مثير يقول (هل كل المعاصي التي نفعلها سببها الشيطان؟

آية يكرهها الجن وتطرده من المنزل والجسد في لحظة.. اعترف الشيطان بنفسه أنها تدمره

أفضل دعاء قبل النوم يمنع الكوابيس ويصرف الشيطان.. ردده الآن

قال الشيخ محمود ربيع، في فيديو لصدى البلد، إن بعض الناس يظن أن الذنوب التي يقع فيها أو المعاصي التي يفعلها هي من الشيطان، منوها أن الشيطان ليس هو المتهم في كل الأحيان.

وأضاف، أن الشيطان يوسوس للإنسان، أما الذي يعين الإنسان على المعصية ويوجهه إليها، إنما هي النفس الأمارة بالسوء، التي ينبغي تهذيبها بالذكر وقراءة القرآن والصلاة.

وأشار إلى أن القرآن الكريم ذكر أبشع الجرائم وكانت بسبب النفس وليس بسبب الشيطان، لذلك نجد في رمضان فعل المعاصي رغم أن الشياطين تكون مسلسلة.

وأضاف، أن النبي الكريم يقول في الحديث الشريف (إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين).

مراتب النفس البشرية

ذكر الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن مراتب النفس البشرية سبع، أولها النفس الأمارة بالسوء، التي تحض على ارتكاب المعاصي والذنوب، مشيرًا إلى أن وصول الإنسان إلى هذه المرحلة، أي أنه خالف الفطرة السليمة، التي تدعو وتحث على الخير.

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المُذاع على فضائية «سي بي سي»، ثانيًا: أن المرتبة الثانية والأعلى هي النفس اللوامة، التي تمثل الضمير الإنساني، لافتًا إلى أن كثرة ذكر "لا إله إلا الله" تشعر المرء بأن النفس خرجت من نطاق "الأمارة بالسوء" والتي محلها القلب، إلى "النفس اللوامة" محلها الروح، مما يقوّم من سلوك الفرد المسلم.

وأشار إلى أن ثالثًا: المرتبة الأعلى هي "النفس الملهمة" تريد أن تعلو بروحها وبعلاقتها مع الله، ثم رابعًا تأتي في المراتب العليا "النفس المطمئنة" التي وردت في القرآن الكريم، ثم بعد ذلك خامسًا: النفس الراضية، وسادسًا: المرضية، وسابعًا: النفس الكاملة.

الأزهر المعاصي الشيطان المعصية النفس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 لاعبين من الأهلي.. تفاصيل إخلاء سبيل حسين الشحات في قضية الشيبي

سيارته المتهشمة وصورة الوداع الأخير.. فاجعة وفاة أشرف عبد الغفور| القصة الكاملة

رسميا.. وزير شؤون الديوان يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ أمير الكويت

4 ساعات خطر على هؤلاء.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا من هذه الظاهرة اليوم

المدرب مش طايقه.. نجم الأهلي يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور

تحذير شديد اللهجة.. أنواع من المسكنات ممنوعة نهائيا في حالات الإنفلونزا

سعر البيع| قرار عاجل من الحكومة بشأن السكر.. إلزام المستوردين وفواتير إلكترونية| تفاصيل

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بعد سقوط كروان مشاكل..عقوبات رادعة تواجه التيك توكر والمذيعة بسبب فيديو المطبخ

استشهاد 50 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف مدرستين بـ غزة

الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بمبادرة سياسية تنهي الحرب

محدش هيدخلها تاني| أبطال مسلسل “وبقينا اتنين” يرفضون التصوير بنفس الفيلا.. والسبب الراحل طارق عبدالعزيز

طاقم تحكيم صومالي لمواجهة الزمالك وساجرادا الأنجولي بالكونفدرالية الأفريقية.. اعرف موعد المباراة

تحذير عاجل من تركيا لـ إسرائيل بشأن استهداف قادة حماس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 نجوم فى ظهور نادر بجنازة الراحل أشرف عبد الغفور

حنون على الكل.. فيديو جديد لجد الشهيدة "روح الروح" من غزة|شاهد

فستان ليلى علوي في مهرجان البحر الأحمر يثير ضجة| سعره غير متوقع

بحضور نخبة من النجوم.. ريهام عبدالغفور تتلقى عزاء والدها بالمقابر| صور

فيديو

اللي هيقول غير كده هزعل منه.. عايدة فهمي: الوسط الفني محترم

بعد أنباء خروجها من السباق الرمضاني.. يسرا: صعب جدا تقديم 30 حلقة

بعلم فلسطين وصورة "روح الروح".. فنان يعبر عن دعمه لغزة بطريقة مبهرة| شاهد

هرب إلى سوهاج.. تفاصيل سقوط التيك توكر كروان مشاكل بعد الفيديو الفاضح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ