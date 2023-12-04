إشادة حزبية بافتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي إيديكس 2023.. أحزاب تؤكد: يفتح آفاقا جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات 

الأحزاب السياسية عن افتتاح معرض الدولي إيديكس 2023:

يدعم المساعي الدولية لمواجهة المخاطر

رسالة مباشرة للتأكيد على استقرار وأمن الدولة المصرية

يعكس تطور الصناعات العسكرية المصرية في عهد السيسي

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بافتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي إيديكس 2023 في نسخته الثالثة يدعم المساعي الدولية لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، فضلا عن تعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي بين مصر والدول الأخرى، علاوة على أنه رسالة مباشرة للتأكيد على استقرار وأمن الدولة المصرية.

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن افتتاح الرئيس السيسي للمعرض الدولي إيديكس 2023 في نسخته الثالثة يدعم المساعي الدولية لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية العالمية، فضلا عن تعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي بين مصر والدول الأخرى، علاوة على أنه رسالة مباشرة للتأكيد على استقرار وأمن الدولة المصرية.

حدث ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي خلال فترة حكم الدولة المصرية أثبت بما لا يدع مجالا للشك قدرة الدولة على تنظيم كبرى الفعاليات عبر التخطيط العلمي الجيد، موضحا أن معرض إيديكس حدث ضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر وإفريقيا، ويسهم بكل تأكيد في تنفيذ رؤية الرئيس السيسي بشأن ضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميًا.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن أهم ما يميز معرض إيديكس أنه تجمع دولي لتبادل الرؤى والخبرات، ويشكل فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وهو بمثابة محطة مهمة للتعرف على مستوى التقدم في مجال الصناعات الدفاعية في العالم، والتقدم الذي تحرزه مصر أيضًا في هذا الإطار.

وأشار إلى أن معرض إيديكس سيفتح بدوره آفاقا جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية والتعرف على أحدث أنظمة القتال العالمية بما يلبي احتياجات القوات المسلحة للدول المختلفة، مؤكدا أن تنظيم المعرض بهذه الصورة المشرفة عبر عن آمال وطموحات القيادة السياسية والمواطن المصري على حد سواء، فيما يتعلق بوضع مصر على خارطة المنافسات الدولية.

ولفت إلى أن معرض إيديكس فرصة كبيرة ومميزة لتسويق المنتجات المصرية والعربية للسوق العالمي، بفضل تواجد عدد كبير من القادة بالكليات العسكرية في المعرض للاطلاع على منظومة الأسلحة الحديثة.

ومن جانبه، قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023 يؤكد حرص الدولة المصرية التعرف على أحدث ما تقدمه الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا العسكرية في العالم.

وأوضح غنيم، أن المعرض جاء فى ظل ظروف وتحديات صعبة، وهناك اهتمام واضح بالجانب الذى قدمته شركات عالمية ومجموعات عسكرية متعددة الجنسيات للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، وهناك ثقة دولية في الأمن المصري بالرغم من الأحداث والتطورات الدولية على الحدود، ومن ثم إقامة المعرض يؤكد الأهداف الاستراتيجية المتنوعة للدولة المصرية.

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر:" المعارض العسكرية بشكل عام هى معارض نوعية تشارك فيها جهات ذات طبيعة خاصة، وهى شركات التصنيع العسكري العالمية والإقليمية والمحلية، ويضم المعرض منتجات أكثر من 350 شركة من 42 دولة، من كبريات دول العالم المنتجة للأسلحة والمنظومات العسكرية وما يرتبط بهذه الصناعة من منتجات أخرى ذات طبيعة مدنية، أو مجالات مثل مجال الاتصالات والاستخبارات".

وأكد الدكتور السعيد غنيم، ان الدولة المصرية تمتلك قوات مسلحة باسلة قادرة على حماية الأمن القومي والسيادة المصرية، ولها تاريخ مشرف من التضحيات والعطاء، ومن ثم الجيش المصرى يمثل صمام الأمان للمنطقة بالكامل، ومصر حجر الزاوية للمنطقة فى مختلف القطاعات.

كما، قال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " ايديكس 2023"، بمشاركة 400 شركة عارضة من 46 دولة لاستعراض احدث التقنيات والمعدات والأنظمة العسكرية فى البر والبحر والجو، يؤكد مدى حرص وإصرار الدولة المصرية للتعرف على أحدث التقنيات العالمية فى هذا المجال، ويبعث رسالة للعالم بأن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، و قادرة على تنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، رغم الظروف الراهنة وما يشهده العالم من تحديات إقليمية ودولية.

وأضاف د. ممدوح محمود فى بيان صحفى له أن المعرض الدولى الثالث للصناعات الدفاعية " ايديكس" على مدار ثلاث دورات، أصبح من أهم المعارض العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وتترقبه وتشارك فيه كبرى الشركات العالمية، لعرض أحدث ما لديها من صناعات دفاعية وعسكرية، حيث يعتبر المعرض أكبر ملتقى للصناعات الدفاعية والعسكرية فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن المعرض يعزز من مكانة مصر الدولية كقوة إقليمية كبرى، إيمانا بأن من يمتلك القوة الرشيدة، يمتلك مفاتيح الأمن والسلام، كما يتيح المعرض الفرصة لتبادل الخبرات مع مختلف دول العالم فى مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية.

وأكد د. ممدوح محمود أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تتحرك بخطى سريعة لتوطين التكنولوجيا فى جميع الصناعات وبخاصة الصناعات العسكرية، حيث تم عرض عدد من الصناعات الدفاعية والعسكرية المتطورة القادرة على منافسة مثيلاتها العالمية، والتى تم تصنيعها بأياد مصرية 100%، وفى مقدمتها الفرقاطة "الجبار" من طراز " ميكو ايه 200"، والتى تم تصنيعها فى ترسانة الاسكندرية، وراجمة الصواريخ مصرية الصنع "رعد 200" والتى ظهرت لأول مرة خلال فعاليات المعرض.

وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على أن مصر تمتلك قوات مسلحة باسلة، لديها عقيدة وطنية راسخة قادرة على حماية الأمن القومى، والحارس الأمين لأمن واستقرار الوطن.