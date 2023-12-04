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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: خطة لإلقاء الضوء على مشروعات وابتكارات الطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

يبتكر طلاب الجامعات العديد من الاختراعات من خلال مشروعات تخرجهم التي يمكن ان تفيد المجتمع وتساعد علي تحقيق التطور، وأطلقت جامعة حلوان “الملتقي التسويقي الثاني لمشروعات الطلاب بالجامعة ” بكلية الاداب جامعة حلوان لهذا العام الدراسي لدعم المشروعات الطلابية ولاكتشاف ابتكارات الطلاب وعرضها على سوق العمل والمستثمرين. 

وكشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن ان اطلاق الجامعة لمبادرة التسويق لمشروعات التخرج الطلابية  يأتي فى إطار اهتمام جامعة حلوان بريادة الأعمال وتسويق مشروعات الطلاب وإبراز جهودهم وإبداعاتهم وتميزهم.

وتابع رئيس جامعة حلوان ان  المبادرة تستهدف إلقاء الضوء على المشروعات الطلابية التى ترتبط باحتياجات المجتمع وسوق العمل، بالإضافة إلى مشاركة ونقل الخبرات بين الطلاب فى مجال العلوم الإنسانية والإجتماعية، واستغلال الطاقات الكامنة  لدى الطلاب ودفع المواهب الشابة التى تزخر بها الجامعة إلى النور.

وحصدت جامعة حلوان العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في بطولة الجامعات المصرية لذوي الهمم، التي أقيمت بالإسكندرية خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023.

وشارك طلاب الجامعة في البطولة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وحقق فريق كرة الطائرة للجلوس بالجامعة 8 ميداليات ذهبية، فيما حصد فريق ألعاب القوى حركى على  5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية و2 برونزية.

كما نال فريق ألعاب القوى لقصار القامة ميداليتين ذهبية و2 فضية، بينما حقق فريق ألعاب القوى بصري ميدالية ذهبية وأخرى برونزية.

واستطاعت الجامعة أن تحصد  2 ميدالية فضية،  3 ميداليات برونزية في رفع الأثقال، وحصدت 4 ميداليات فضية فى تنس الطاولة.

وأشاد الدكتور السيد قنديل  بالنتائج التي حققها الفريق والتي تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعاية الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في الحياة الجامعية.

وتقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهنئة والاعتزاز لفريق جامعة حلوان من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة في بطولة الجامعات المصرية ، وإن هذه الإنجازات تؤكد  قدرات ومواهب طلابنا وطالباتنا من ذوي الهمم.

ونؤكد استمرار حرصنا على دعم مسيرة طلاب وطالبات الجامعة من ذوي الهمم، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات، حتى يثبتوا وجودهم و ينهضوا بدورهم في خدمة مجتمعهم ووطنهم".

وتمت مشاركة الطلاب تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية،  هشام رفعت أمين عام الجامعة المساعد، محمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عبد العزيز مدير إدارة النشاط الرياضى.

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