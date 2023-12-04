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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع.. ندوة بجامعة عين شمس الأربعاء المقبل

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان " التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع "، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتستضيف الندوة الدكتور خالد جمال رئيس قطاع المتطوعين والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة، الدكتور أحمد فرغلى منسق عام محافظة القاهرة والدكتورة شيماء زعتر مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة و العقيد / أحمد بهجت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة القاهرة.

وتعقد الندوة يوم الأربعاء الموافق 6 من  ديسمبر 2023 بقاعة الجمهورية الساعة الواحدة ظهراً، وتقام الندوة بتنسيق الدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و إشراف إدارى اللواء حسام الشربينى أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

أقامت  كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية نظمها فريق تحرير مجلة العلوم البيئية (العلوم الأساسية والتطبيقية) التي تصدر عن الكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بإشراف الدكتورة ريهام رفعت القائم بأعمال عميدة الكلية.

وقد تناولت ورشة العمل "كيفية إعداد البحث والتقدم به للنشر المحلى والدولي"،حاضر في الورشة أ. د. هالة عبد الحميد قاسم أستاذ علم الحشرات الطبية بقسم العلوم الأساسية البيئية ود. ولاء عثمان عبد الفتاح أستاذ مساعد الإقتصاد الزراعي بقسم العلوم الزراعية البيئية ود.  دينا جمال الدين عبد الرحيم حسن مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بقسم العلوم الطبية البيئية.

يذكر أن مجلة العلوم البيئية تصدر عن كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية مدرجة على بنك المعرفة المصري وحاصلة على تصنيف 7/7 وذلك وفقاً لتقييم المجلس الأعلى للجامعات للمجلات العلمية المصرية لثلاث أعوام على التوالي.

جامعة عين شمس حياة كريمة بمؤسسة حياة كريمة التعريف بمؤسسة حياة كريمة التعريف بمؤسسة حياة كريمة وأهمية التطوع ندوة توعوية الفعاليات بمؤسسة حياة كريمة محافظة القاهرة

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