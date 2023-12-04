المرشح الرئاسي حازم عمر: فريقنا الاستشاري يضم أكاديمين على مستوى عال من الخبرات

كشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن فريقه الاستشاري يضم ذوي الخبرات سواء من الأكاديميين أو ذوي الخبرات المتراكمة حيث أن حزبه حريص على الخبرات المتراكمة فالاكاديمين يحلون المعادلات وذوي الخبرات عليهم جزء التطبيقات وأن برنامجه يضع الهدف والخطط وأليات التنفيذ بجدول زمني وهو دائماً مايحرص عليه ".

وقال حازم عمر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن عائلته عائلة سياسية وبرلمانية ضاربة بجذورها في الارض منذ عهد الملك فؤاد الاول قائلاً : " نحن برلمانيون منذ عهد الملك فؤاد وكان لدينا منحنيات هبوطاً صعوداً بعد ثورة 1952 وعهد عبد الناصر ثم الرئيس السادات والرئيس مبارك وحتى الان نحن نشرب السياسة منذ الصغر".

وكشف المرشح الرئاسي حازم عمر أن حزبه حريص على الحفاظ على هويته وتدقيق العضويات لدرجات أن الاعضاء الجدد قد يحصلون على الكارنيه بعد ستة اشهر من الانضمام قائلاً : " حزبنا قائم على الايدولوجيا ورسالتنا هي الارتقاء بالوعي والحياة السياسية ولنا هوية وهي يسار الوسط وكافة برامجنا مندرجة تحت هذا العنوان".