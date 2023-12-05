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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أندية أخرى تتمنى نصف إنجازاتنا.. نداء عاجل من عدلي القيعي لجماهير الأهلي

عدلي القيعي
عدلي القيعي

طالب عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، جماهير ناديه بمواصلة الدعم، مؤكدًا أن هناك جماهير أندية أخرى تتمنى نصف إنجازات القلعة الحمراء.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي: "نعيش حالة من عدم السعادة داخل الأهلي وهذا أمر غريب، نُحاسب على الكمال وهذا الأمر غير موجود في أي مكان. لابد من دعم الأهلي وعدم الانتصار لوجهة نظرنا".

وأكمل: "في الظروف الصعبة نراهن على ثوابت الأهلي مثل الروح ومواجهة التحديات ومساندة الجماهير. ما يحدث الآن أن كل شخص يريد أمرًا ما وعندما لا يتحقق يهاجم الجميع بضراوة ولا يستثني أحدًا. مندهش للغاية من الهجوم على الأهلي بهذه الطريقة لمجرد حدوث نتيجة سلبية".

أضاف: "الجمهور لا يعلم بعض الأمور المتوفرة لدى الأجهزة والإدارات بالنادي، وشرح كل شيء للجمهور من أجل الرد على الانتقادات يعرض النادي للخطر، ولابد أن نشعر بثقة الجمهور، جماهير أندية أخرى تتمنى نصف إنجازات الأهلي، البحث عن السلبيات يفسد متعة كرة القدم".

وواصل: "وكلاء اللاعبين يؤثرون سلبا على الرأي العام و90% من الأخبار التي تروج عن انتقالات الأهلي غير صحيحة. بعض جماهيرنا تصدق حديث الإعلام غير الصحيح، وعلى مستوى العالم لا يوجد مهاجم هداف لفريقه، كل الطرق التكتيكية تعتمد على القادمين من الخلف والأطراف لو وجدنا ما نريده على مستوى الهجوم سنتعاقد معه.. نحن نعمل على مدار 365 يوما ونبحث من خلال العاملين بالنادي وخارجه أيضا عن الصفقة المطلوبة".

وتعرضت إدارة الأهلي لانتقادات قوية في الفترة الأخيرة بسبب ضعف أداء صفقة الفرنسي أنطوني موديست، فيما هاجم الجمهور السويسري مارسيل كولر المدير الفني وبعض اللاعبين على خلفية تراجع النتائج بخسارة لقبي السوبر الأفريقي والدوري الأفريقي ثم التعثر بالتعادل في الدوري مباراتين متتاليتين أمام الجونة وسموحة.

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