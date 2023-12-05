عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إجراء اختبارات وظائف المهندسين بمركز الداخلة في الوادي الجديد غدا

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن اجراء اختبارات القبول بوظائف المهندسين غدا الأربعاء  بقاعة دكتور سيد سيف بمدينة الداخلة وذلك في تمام الساعة 9 صباحًا وذلك تخفيفًا عن كاهل الشباب المتقدمين لاختبارات وظيفة مهندس بالمسابقة المعلن عنها بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن حاجتها للاستعانة بعدد من المهندسين حديثي التخرج بمراكز المحافظة الخمس في تخصصات مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط عمرانى، مهندس الكترونيات، مهندس عماره، مهندس مساحة، مهندس نظم معلومات.

ثقافة الوادي الجديد تستقبل لقاءات الملتقى التاسع لمناهضة العنف ضد المرأة



وأوضحت المحافظة في بيانها أن من شروط التقديم حصول المتقدم على بكالوريوس هندسه تخصص مطابق للوظيفة المتقدم لها، ويتم التوزيع بكافة مراكز المحافظة على حسب الاحتياط الفعلي وتم تقديم الطلبات باليد بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لديوان عام المحافظة وذلك في الفترة من 22 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الماضي.

إجراء اختبارات القبول اختبارات التكنولوجية اللواء دكتور محمد الزملوط إلكترونيات العنف ضد المرأة بكالوريوس هندسة تكنولوجى هند مناهضة العنف ضد المرأة مراكز التكنولوجية مدينة الداخله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الوادي الجديد يناقش موعد انعقاد الامتحانات العملية والنظرية بالكليات

ترشيحاتنا

خان يونس تتعرض لأعنف قصف منذ بداية الحرب مع مواصلة التقدم البري للاحتلال

امتلاك القوة| مصر تصنع الفرقاطات البحرية وتدخل نادي الكبار

النظام مميكن بالكامل.. الوزير يكشف طريقة التوظيف بقطاعات وزارة النقل

طائرات الاحتلال تقصف محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة بكثافة

ما معنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة.. وما حقيقة أنها لا تدخل بيت الجنب؟

عودة الأمطار الرعدية وسيول بهذه المناطق|تحذير عاجل من الأرصاد حول الساعات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترجمت رواياته إلى 100 لغة وتحولت إلى 200 فيلم.. الأديب ألكسندر دوما

يقترب من 200 ألف جنيها.. سعر إطلالة أمينة خليل يثير الجدل

المصريون يبهرون العالم.. راجمات ومنصات صواريخ وإسعاف مدرع بجناح الهيئة العربية للتصنيع

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ