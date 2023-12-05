إجراء اختبارات وظائف المهندسين بمركز الداخلة في الوادي الجديد غدا

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن اجراء اختبارات القبول بوظائف المهندسين غدا الأربعاء بقاعة دكتور سيد سيف بمدينة الداخلة وذلك في تمام الساعة 9 صباحًا وذلك تخفيفًا عن كاهل الشباب المتقدمين لاختبارات وظيفة مهندس بالمسابقة المعلن عنها بمراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.



وكانت محافظة الوادي الجديد، أعلنت عن حاجتها للاستعانة بعدد من المهندسين حديثي التخرج بمراكز المحافظة الخمس في تخصصات مهندس كهرباء، مهندس مدني، مهندس ميكانيكا، مهندس تخطيط عمرانى، مهندس الكترونيات، مهندس عماره، مهندس مساحة، مهندس نظم معلومات.





وأوضحت المحافظة في بيانها أن من شروط التقديم حصول المتقدم على بكالوريوس هندسه تخصص مطابق للوظيفة المتقدم لها، ويتم التوزيع بكافة مراكز المحافظة على حسب الاحتياط الفعلي وتم تقديم الطلبات باليد بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية التابعة لديوان عام المحافظة وذلك في الفترة من 22 أغسطس الماضي حتى 1 سبتمبر الماضي.