قمة التعاون الخليجي بالدوحة.. أمير قطر يستقبل ملك البحرين

استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، اليوم الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، لدى وصوله الصالة الأميرية بمطار حمد الدولي، لترؤس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها الدوحة اليوم.

وفقاً لوكالة أنباء قطر، كان في الاستقبال أيضا الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وكان في الاستقبال أيضاً الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، والشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وجاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من كبار المسؤولين.