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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تهيمن على كلمته.. أمير قطر يفتتح القمة الخليجية بهجوم حاد على إسرائيل

أمير قطر
أمير قطر

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الثلاثاء، عن أمله في تعزيز العمل الخليجي المشترك بما يخدم مصالح الشعوب.

وأكد أمير قطر، خلال كلمتها الافتتاحية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج في دورته ال 44، على أن المتغيرات الإقليمية والدولية تحتم التنسيق بين دول الخليج.

وقال الشيخ تميم: "أثق في قدرة دول الخليج على المساهمة في حل القضايا الإقليمية"

وشدد على انتهاك إسرائيل المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة؛ مشيرا إلى أنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في دولتهم.

وتابع قائلا إن "أمير قطر: مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز لإسرائيل ما ترتكبه من جرائم إبادة؛ لافتا إلى أن دولة الاحتلال استهدفت البنية التحتية الهشة في غزة وقطعت كل الإمدادات الحيوية.

وجدد أمير قطر إدانة بلاده لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات؛ داعيا الأمم المتحدة إلى التحقيق في المجازر الإسرائيلية بقطاع غزة.

وبالإشارة إلى جهود الوساطة، أكد الشيخ تميم أنها نجحت في الإفراج عن محتجزين وإدخال مساعدات لغزة، مضيفا "نبذل جهودنا بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة".

كما شدد على أن قضية غزة ليست منفصلة بل تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية؛ وضرورة إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين.

وأضاف أنه "لا يجب أن تكون المفاوضات لحل الدولتين مفتوحة بلا سقف زمني"؛مشيرا إلى أن الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلا عن وقف إطلاق النار في غزة.

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